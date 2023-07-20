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В Серове на девочку напала собака
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове собака набросилась на пятилетнюю девочку. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 27 июля девочка была в гостях у бабушки. Во дворе дома на нее напала домашняя собака, сидящая на цепи.
По словам матери, в тот момент ее супруг был во дворе с дочерью. Когда он отошел в дом, то услышал детский плач и, вернувшись, увидел раны на лице дочери. Ранее собака не проявляла агрессии к детям.
Девочку доставили в больницу Екатеринбурга с укушенными ранами лица и проникающими укушенными ранами правого глава.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 27 июля девочка была в гостях у бабушки. Во дворе дома на нее напала домашняя собака, сидящая на цепи.
По словам матери, в тот момент ее супруг был во дворе с дочерью. Когда он отошел в дом, то услышал детский плач и, вернувшись, увидел раны на лице дочери. Ранее собака не проявляла агрессии к детям.
Девочку доставили в больницу Екатеринбурга с укушенными ранами лица и проникающими укушенными ранами правого глава.
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