В Серове на девочку напала собака

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Серове собака набросилась на пятилетнюю девочку. Прокуратура проводит проверку.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 27 июля девочка была в гостях у бабушки. Во дворе дома на нее напала домашняя собака, сидящая на цепи.По словам матери, в тот момент ее супруг был во дворе с дочерью. Когда он отошел в дом, то услышал детский плач и, вернувшись, увидел раны на лице дочери. Ранее собака не проявляла агрессии к детям.Девочку доставили в больницу Екатеринбурга с укушенными ранами лица и проникающими укушенными ранами правого глава.