Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Пышме произошел крупный пожар на улице 40 лет Октября. Огонь охватил двухэтажный муниципальный дом.Сообщение о возгорании поступило в 23.02. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров сгорели квартиры, кровля, лестничный марш подъезда, перекрытие дома, стены и потолочные перекрытия.Из горящего дома самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе 12 детей. Прибывшие огнеборцы спасли одного человека через оконный проем по трехколенной лестнице со второго этажа.В тушении пожара участвовали 25 огнеборцев, было задействовано девять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 01.06. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 05.00.