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Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Пышме произошел крупный пожар на улице 40 лет Октября. Огонь охватил двухэтажный муниципальный дом.
Сообщение о возгорании поступило в 23.02. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров сгорели квартиры, кровля, лестничный марш подъезда, перекрытие дома, стены и потолочные перекрытия.
Из горящего дома самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе 12 детей. Прибывшие огнеборцы спасли одного человека через оконный проем по трехколенной лестнице со второго этажа.
В тушении пожара участвовали 25 огнеборцев, было задействовано девять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 01.06. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 05.00.
Сообщение о возгорании поступило в 23.02. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров сгорели квартиры, кровля, лестничный марш подъезда, перекрытие дома, стены и потолочные перекрытия.
Из горящего дома самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе 12 детей. Прибывшие огнеборцы спасли одного человека через оконный проем по трехколенной лестнице со второго этажа.
В тушении пожара участвовали 25 огнеборцев, было задействовано девять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 01.06. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 05.00.
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