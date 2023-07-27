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Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Маленькая девочка выпала из окна на втором этаже жилого дома. Ребёнок получил травмы и теперь находится в одной из екатеринбургских больниц.
Может показаться, что эту новость «Вечерние Ведомости» уже сообщали сегодня. Но на самом деле, речь идёт о другом случае, который произошёл в Нижнем Тагиле. Он очень похож на екатеринбургский, но с некоторыми нюансами.
Маленькой жительнице Нижнего Тагила не два годика, а три. И выпала она из окна родного дома на улице Циолковского двумя днями ранее — в понедельник, 24 июля. Как сообщает редакция издания «TagilCity», при ударе о землю ребёнок получил черепно-мозговую травму и ушибы. С учётом серьёзности травм и малым возрастом потерпевшей, девочку решено было везти в Екатеринбург.
Схожесть двух случаев подтверждает актуальность проблемы: в летнюю жару взрослые открывают окна, но совершенно забывают о том, что в квартире находятся крайне любопытные и совершенно лишённые чувства опасности малыши. Некоторые из родителей теряют бдительность, считая, что противомоскитная сетка — достаточная преграда для младенца. Это и приводит к трагическим последствиям (к счастью, в данных двух случаях — не смертельным).
Может показаться, что эту новость «Вечерние Ведомости» уже сообщали сегодня. Но на самом деле, речь идёт о другом случае, который произошёл в Нижнем Тагиле. Он очень похож на екатеринбургский, но с некоторыми нюансами.
Маленькой жительнице Нижнего Тагила не два годика, а три. И выпала она из окна родного дома на улице Циолковского двумя днями ранее — в понедельник, 24 июля. Как сообщает редакция издания «TagilCity», при ударе о землю ребёнок получил черепно-мозговую травму и ушибы. С учётом серьёзности травм и малым возрастом потерпевшей, девочку решено было везти в Екатеринбург.
Схожесть двух случаев подтверждает актуальность проблемы: в летнюю жару взрослые открывают окна, но совершенно забывают о том, что в квартире находятся крайне любопытные и совершенно лишённые чувства опасности малыши. Некоторые из родителей теряют бдительность, считая, что противомоскитная сетка — достаточная преграда для младенца. Это и приводит к трагическим последствиям (к счастью, в данных двух случаях — не смертельным).
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