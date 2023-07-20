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В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Екатеринбурге. Это уже восьмой случай выпадения детей из окон с начала этого года.
Инцидент произошел 26 июля около 18.00 на улице Кварцевой, 3. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, девочка находилась дома вместе с родителями. Когда родители отвлеклись, малышка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.
В результате девочка получила множественные травмы. Сейчас она находится в реанимации детской городской больницы №9.
Добавим, что это уже восьмой подобный случай с начала 2023 года. Четыре ребенка тяжело пострадали, еще четыре получили травмы, несовместимые с жизнью.
Инцидент произошел 26 июля около 18.00 на улице Кварцевой, 3. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, девочка находилась дома вместе с родителями. Когда родители отвлеклись, малышка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.
В результате девочка получила множественные травмы. Сейчас она находится в реанимации детской городской больницы №9.
Добавим, что это уже восьмой подобный случай с начала 2023 года. Четыре ребенка тяжело пострадали, еще четыре получили травмы, несовместимые с жизнью.
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