В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Екатеринбурге. Это уже восьмой случай выпадения детей из окон с начала этого года.Инцидент произошел 26 июля около 18.00 на улице Кварцевой, 3. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, девочка находилась дома вместе с родителями. Когда родители отвлеклись, малышка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.В результате девочка получила множественные травмы. Сейчас она находится в реанимации детской городской больницы №9.Добавим, что это уже восьмой подобный случай с начала 2023 года. Четыре ребенка тяжело пострадали, еще четыре получили травмы, несовместимые с жизнью.