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Екатеринбургская прокуратура проводит проверку после ДТП с КАМАЗом и автобусом
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля, КАМАЗа и пассажирского автобуса, в котором пострадали три человека.
Ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией.
Проведение расследования ДТП прокуратура взяла на контроль.
Напомним, что вчера в уральской столице на улице Кирова столкнулись Mitsubishi Outlander, пассажирский автобус и КАМАЗ. В результате ДТП пострадали две взрослые женщины и шестилетняя девочка, которой диагностировали сотрясение головного мозга и перелом ключицы.
Ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией.
«В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Проведение расследования ДТП прокуратура взяла на контроль.
Напомним, что вчера в уральской столице на улице Кирова столкнулись Mitsubishi Outlander, пассажирский автобус и КАМАЗ. В результате ДТП пострадали две взрослые женщины и шестилетняя девочка, которой диагностировали сотрясение головного мозга и перелом ключицы.
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