Екатеринбургская прокуратура проводит проверку после ДТП с КАМАЗом и автобусом

– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства»,