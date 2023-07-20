Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом в Екатеринбурге

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 22 июля, около 15.38 в Екатеринбурге на улице Кирова столкнулись Mitsubishi Outlander, пассажирский автобус и самосвал. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городской Госавтоинспекции, водитель автобуса из-за несоблюдения дистанции, совершил «заднее столкновение» с Mitsubishi. От удала иномарку отбросило на впереди стоящий самосвал.В результате аварии пострадали водительница автобуса и два пассажира легкового автомобиля, в том числе шестилетняя девочка. Водительницу автобуса переломом левого надколенника доставили в 23 КГБ. В ту же больницу привезли взрослую пассажирку иномарки с ушибом грудной клетки.Шестилетнюю девочку доставили в ДГКБ №9 с сотрясением головного мозга и переломом ключицы. Отмечается, что ребенок находился в детском кресле, поэтому более серьезных травм удалось избежать.