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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 гектара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 гектара. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы «Авиалесоохраны».
Вчера в «Авиалесоохране» сообщали о двух возгораниях на площади 1 510 гектаров. По информации лесопожарной службы на 23 июля 02.00, в регионе действовало два пожара на площади 1 437 гектаров.
Напомним, что общая площадь пожаров в регионе 21 и 22 июля сохранялась в пределах 1 510 гектаров.
Всего, по последним данным, в России действовало 188 природных пожаров на площади 485 883 гектара.
Вчера в «Авиалесоохране» сообщали о двух возгораниях на площади 1 510 гектаров. По информации лесопожарной службы на 23 июля 02.00, в регионе действовало два пожара на площади 1 437 гектаров.
Напомним, что общая площадь пожаров в регионе 21 и 22 июля сохранялась в пределах 1 510 гектаров.
Всего, по последним данным, в России действовало 188 природных пожаров на площади 485 883 гектара.
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