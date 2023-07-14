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Погорельцам из Шайдурихи пообещали дополнительно выплатить по 100 тысяч рублей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области поручил выделить из бюджета региона 3,8 миллиона рублей на поддержку погорельцев из Шайдурихи. Тем, кто потерял имущество, обещают выплатить дополнительно по 100 тысяч рублей.
Ранее погорельцам выплачивали по 10 тысяч рублей.
Как сообщает департамент информационной политики, выделенные средства также пойдут на строительство жилья. Властям поручили восстановление 13 домов, в которых постоянно проживали люди.
Кроме этого, губернатор поручил правительству разработать меры поддержки дачников.
Напомним, что 12 июля лесной пожар перекинулся на село Шайдуриха, в результате от огня пострадало 41 строение, погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Ранее погорельцам выплачивали по 10 тысяч рублей.
Как сообщает департамент информационной политики, выделенные средства также пойдут на строительство жилья. Властям поручили восстановление 13 домов, в которых постоянно проживали люди.
Кроме этого, губернатор поручил правительству разработать меры поддержки дачников.
Напомним, что 12 июля лесной пожар перекинулся на село Шайдуриха, в результате от огня пострадало 41 строение, погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
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