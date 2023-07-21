При разборе завалов рухнувшей крыши ИК-5 в Нижнем Тагиле нашли тело второго рабочего

– отметили в Следственном комитете.

«В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав – по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)»,