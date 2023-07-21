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При разборе завалов рухнувшей крыши ИК-5 в Нижнем Тагиле нашли тело второго рабочего
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Стало известно о еще одном погибшем при обрушении крыши в исправительной колонии строгого режима №5 в Нижнем Тагиле.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что тело второго погибшего рабочего нашли сегодня утром под завалом.
Напомним, что ЧП произошло вчера 20 июля. Во время ремонта обрушилась крыша, в результате чего погиб один из рабочих, а другой получил множественные травмы. Один рабочий находился под завалами, его тело нашли сегодня.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что тело второго погибшего рабочего нашли сегодня утром под завалом.
«В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав – по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)»,
– отметили в Следственном комитете.
Напомним, что ЧП произошло вчера 20 июля. Во время ремонта обрушилась крыша, в результате чего погиб один из рабочих, а другой получил множественные травмы. Один рабочий находился под завалами, его тело нашли сегодня.
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