При обрушении крыши в ИК-5 в Нижнем Тагиле погиб рабочий





– отметил Левченко. «В первые минуты ЧП сотрудники ИК-5 достали из-под завалов одного из пострадавших работников подрядной организации, он находится в медицинском учреждении. Материальный ущерб устанавливается»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В исправительной колонии строгого режима №5 в Нижнем Тагиле вчера во время ремонта обрушилась крыша. В результате погиб один рабочий. Другой рабочий получил множественные переломы, еще один находится под завалами.Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, личности погибшего мужчины и его пострадавших коллег установлены. По предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия. Погибший – Сергей Касимов 1967 года рождения, при падении он получил несовместимые с жизнью травмы. Множественные переломы получил Игорь Лыкин 1971 года рождения, его доставили в районную больницу № 4 для срочной операции. Под завалами находится Александр Зольников 1984 года рождения. Еще один рабочий не пострадал, ему удалось закрепиться на крыше.В региональном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко добавил, что ремонтные работы на крыше производственного цеха выполняла подрядная организация. Среди сотрудников колонии и среди осужденных пострадавших в результате обрушения крыши нет.По данному факту Нижнетагильская прокуратура проводит проверку.