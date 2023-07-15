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При обрушении крыши в ИК-5 в Нижнем Тагиле погиб рабочий
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В исправительной колонии строгого режима №5 в Нижнем Тагиле вчера во время ремонта обрушилась крыша. В результате погиб один рабочий. Другой рабочий получил множественные переломы, еще один находится под завалами.
Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, личности погибшего мужчины и его пострадавших коллег установлены. По предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия. Погибший – Сергей Касимов 1967 года рождения, при падении он получил несовместимые с жизнью травмы. Множественные переломы получил Игорь Лыкин 1971 года рождения, его доставили в районную больницу № 4 для срочной операции. Под завалами находится Александр Зольников 1984 года рождения. Еще один рабочий не пострадал, ему удалось закрепиться на крыше.
В региональном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко добавил, что ремонтные работы на крыше производственного цеха выполняла подрядная организация. Среди сотрудников колонии и среди осужденных пострадавших в результате обрушения крыши нет.
По данному факту Нижнетагильская прокуратура проводит проверку.
Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, личности погибшего мужчины и его пострадавших коллег установлены. По предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия. Погибший – Сергей Касимов 1967 года рождения, при падении он получил несовместимые с жизнью травмы. Множественные переломы получил Игорь Лыкин 1971 года рождения, его доставили в районную больницу № 4 для срочной операции. Под завалами находится Александр Зольников 1984 года рождения. Еще один рабочий не пострадал, ему удалось закрепиться на крыше.
В региональном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко добавил, что ремонтные работы на крыше производственного цеха выполняла подрядная организация. Среди сотрудников колонии и среди осужденных пострадавших в результате обрушения крыши нет.
«В первые минуты ЧП сотрудники ИК-5 достали из-под завалов одного из пострадавших работников подрядной организации, он находится в медицинском учреждении. Материальный ущерб устанавливается»,
– отметил Левченко.
По данному факту Нижнетагильская прокуратура проводит проверку.
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