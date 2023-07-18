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Три лесных пожара продолжают действовать в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать три природных пожара. По данным Авиалесоохраны, их площадь составляет 2 198 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, действующие в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах пожары локализованы и не распространяются.
В тушении возгораний участвуют более 150 специалистов Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторов лесных участков. Задействовано 25 единиц спецтехники.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, действующие в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах пожары локализованы и не распространяются.
В тушении возгораний участвуют более 150 специалистов Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторов лесных участков. Задействовано 25 единиц спецтехники.
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Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
18 июля 2023
18 июля 2023