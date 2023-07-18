Три лесных пожара продолжают действовать в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать три природных пожара. По данным Авиалесоохраны, их площадь составляет 2 198 гектаров.Как сообщили в департаменте информполитики региона, действующие в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах пожары локализованы и не распространяются.В тушении возгораний участвуют более 150 специалистов Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторов лесных участков. Задействовано 25 единиц спецтехники.