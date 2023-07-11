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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась вдвое
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области почти в два раза сократилась площадь природных пожаров – с 4 258 гектаров до 2 198 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют три лесных пожара на площади 2 198 гектаров.
В департаменте информполитики области добавили, что ликвидирован пожар в Невьянском районе площадью 1,7 тысячи гектаров, а также возгорание в Гаринском районе площадью 0,6 гектара.
Локализованы и не распространяются три лесных пожара в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют три лесных пожара на площади 2 198 гектаров.
В департаменте информполитики области добавили, что ликвидирован пожар в Невьянском районе площадью 1,7 тысячи гектаров, а также возгорание в Гаринском районе площадью 0,6 гектара.
Локализованы и не распространяются три лесных пожара в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах.
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