Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать пять природных пожаров. Их площадь составляет 4 258 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.Как заявили в департаменте информационной политики, к вечеру 17 июля ликвидированы два лесных пожара в Камышловском и Невьянском районах.Остальные пять лесных пожаров, действующих в Верхнепышминском, Гаринском, Кировградском и Невьянском районах, локализованы и не распространяются. Причиной возникшего вчера пожара в Гаринском районе стала гроза.На данный момент в тушении пожаров задействованы более 210 человек и 44 единицы техники.