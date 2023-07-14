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Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать пять природных пожаров. Их площадь составляет 4 258 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
Как заявили в департаменте информационной политики, к вечеру 17 июля ликвидированы два лесных пожара в Камышловском и Невьянском районах.
Остальные пять лесных пожаров, действующих в Верхнепышминском, Гаринском, Кировградском и Невьянском районах, локализованы и не распространяются. Причиной возникшего вчера пожара в Гаринском районе стала гроза.
На данный момент в тушении пожаров задействованы более 210 человек и 44 единицы техники.
Как заявили в департаменте информационной политики, к вечеру 17 июля ликвидированы два лесных пожара в Камышловском и Невьянском районах.
Остальные пять лесных пожаров, действующих в Верхнепышминском, Гаринском, Кировградском и Невьянском районах, локализованы и не распространяются. Причиной возникшего вчера пожара в Гаринском районе стала гроза.
На данный момент в тушении пожаров задействованы более 210 человек и 44 единицы техники.
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