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Пикник с алкоголем стал для уральца последним
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В минувшие выходные двое мужчин решили отдохнуть на природе. Без алкоголя посиделки на свежем воздухе не обошлись. И всё бы ничего, если кабы один из отдыхающих не был водителем машины, на которой друзья на пикник и приехали.
Ночёвка на природе в планы подвыпивших приятелей не входила, и вечером они отправились домой. Однако, не доехали. В 5 километрах от города Михайловска (того самого, где сейчас пожарные ликвидируют сильное возгорание) автомобиль «УАЗ-31152», на котором они перемещались, съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель при этом погиб.
О погибшем известно, что ему было 45 лет и он мог считаться водителем опытным (права он получил 28 лет назад), но не слишком аккуратным (административные нарушения за ним числились и в немалом количестве).
Что касается пассажира, то в этом страшном ДТП с летальным исходом он не пострадал. В момент, когда «УАЗ» съехал с дороги, он мирно спал на своём сидении, а проснулся, когда машина уже лежала кверху колёсами.
Ночёвка на природе в планы подвыпивших приятелей не входила, и вечером они отправились домой. Однако, не доехали. В 5 километрах от города Михайловска (того самого, где сейчас пожарные ликвидируют сильное возгорание) автомобиль «УАЗ-31152», на котором они перемещались, съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель при этом погиб.
О погибшем известно, что ему было 45 лет и он мог считаться водителем опытным (права он получил 28 лет назад), но не слишком аккуратным (административные нарушения за ним числились и в немалом количестве).
Что касается пассажира, то в этом страшном ДТП с летальным исходом он не пострадал. В момент, когда «УАЗ» съехал с дороги, он мирно спал на своём сидении, а проснулся, когда машина уже лежала кверху колёсами.
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