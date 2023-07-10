Пожар в промзоне Михайловска грозит уничтожить цех

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сильный пожар вспыхнул на территории промзоны в городе Михайловске Свердловской области. Огонь охватил 120 квадратных метров и грозит уничтожить целый цех.Из-за распространяющегося огня работу предприятия на улице Кирова пришлось остановить. Рабочие и администрация количеством в 101 человек эвакуировались из горящего помещения самостоятельно ещё до приезда специалистов по пожаротушению.Как сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области, на место происшествия направлено 8 единиц техники. В данные минуты с огненной стихией борется 15 человек личного состава пожарной части.