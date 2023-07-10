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Пожар в промзоне Михайловска грозит уничтожить цех
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сильный пожар вспыхнул на территории промзоны в городе Михайловске Свердловской области. Огонь охватил 120 квадратных метров и грозит уничтожить целый цех.
Из-за распространяющегося огня работу предприятия на улице Кирова пришлось остановить. Рабочие и администрация количеством в 101 человек эвакуировались из горящего помещения самостоятельно ещё до приезда специалистов по пожаротушению.
Как сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области, на место происшествия направлено 8 единиц техники. В данные минуты с огненной стихией борется 15 человек личного состава пожарной части.
Из-за распространяющегося огня работу предприятия на улице Кирова пришлось остановить. Рабочие и администрация количеством в 101 человек эвакуировались из горящего помещения самостоятельно ещё до приезда специалистов по пожаротушению.
Как сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области, на место происшествия направлено 8 единиц техники. В данные минуты с огненной стихией борется 15 человек личного состава пожарной части.
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