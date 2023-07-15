СК проводит проверку из-за гибели человека при пожаре в Нижнем Тагиле

– добавили начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Погибшим оказался местный житель по имени Эдуард. На момент происшествия он находился в своей квартире с матерью. Сейчас женщине, пострадавшей от отравления продуктами горения, оказывается необходимая медпомощь в больнице. Признаков криминала в ситуации, предварительно, не усматривается»,