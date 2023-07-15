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СК проводит проверку из-за гибели человека при пожаре в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовал проверку из-за гибели человека при пожаре.
Напомним, что 14 июля в Нижнем Тагиле при пожаре в пятиэтажном доме на улице Чайковского погиб 35-летний мужчина. Его тело обнаружили на лестничной клетке.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что, по предварительной информации, очаг пожара находился в одной из комнат квартиры, где проживал погибший. Причиной возгорания могла послужить неосторожность при курении. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что 14 июля в Нижнем Тагиле при пожаре в пятиэтажном доме на улице Чайковского погиб 35-летний мужчина. Его тело обнаружили на лестничной клетке.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что, по предварительной информации, очаг пожара находился в одной из комнат квартиры, где проживал погибший. Причиной возгорания могла послужить неосторожность при курении. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза.
«Погибшим оказался местный житель по имени Эдуард. На момент происшествия он находился в своей квартире с матерью. Сейчас женщине, пострадавшей от отравления продуктами горения, оказывается необходимая медпомощь в больнице. Признаков криминала в ситуации, предварительно, не усматривается»,
– добавили начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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