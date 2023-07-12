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При пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле погиб 35-летний мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 14 июля, в Нижнем Тагиле на Вагонке при пожаре в пятиэтажном доме на улице Чайковского погиб мужчина 35-летний мужчина, отравившийся продуктами горения. Его обнаружили на лестничной клетке.
Как сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО, когда вспыхнул пожар, он попытался эвакуироваться, но смог лишь добраться до соседей, чтобы попросить вызвать спасателей.
Информация о пожаре, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, поступила на пульт диспетчера в 18.12. Тело хозяина горящей квартиры нашли в 18.22. Пожар произошел в квартире на первом этаже.
Кроме него, серьезное отравление получила 60-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в ЦГБ №1.
Известно, что самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались десять человек. Затем звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены восемь человек, в том числе двое детей.
Можно отметить, что на сайте свердловского МЧС утверждается, что пострадавших в этом пожаре нет.
Как сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО, когда вспыхнул пожар, он попытался эвакуироваться, но смог лишь добраться до соседей, чтобы попросить вызвать спасателей.
Информация о пожаре, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, поступила на пульт диспетчера в 18.12. Тело хозяина горящей квартиры нашли в 18.22. Пожар произошел в квартире на первом этаже.
Кроме него, серьезное отравление получила 60-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в ЦГБ №1.
Известно, что самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались десять человек. Затем звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены восемь человек, в том числе двое детей.
Можно отметить, что на сайте свердловского МЧС утверждается, что пострадавших в этом пожаре нет.
Скрин: https://66.mchs.gov.ru/
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