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Женщина выпала из окна многоэтажки на Уктусе в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Уктусе в Екатеринбурге женщина выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел вечером 16 июля.
Как сообщает Е1.RU, женщина выпала из окна 30-этажного дома на улице Рощинской, 21. На место происшествия приезжали скорая и полиция. К сожалению, женщина скончалась.
Ранее мы писали, что в начале июля из окна многоэтажки на улице Бахчиванджи выпала девушка. На место приезжала скорая, но спасти девушку не удалось.
Как сообщает Е1.RU, женщина выпала из окна 30-этажного дома на улице Рощинской, 21. На место происшествия приезжали скорая и полиция. К сожалению, женщина скончалась.
Ранее мы писали, что в начале июля из окна многоэтажки на улице Бахчиванджи выпала девушка. На место приезжала скорая, но спасти девушку не удалось.
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