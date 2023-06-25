В столице Урала под окнами многоэтажки на улице Бахчиванджи нашли тело девушки

– сообщила екатеринбурженка.

«Девушка еще несколько минут дышала, хватала воздух. Скорая приехала и подключила к груди какую-то аппаратуру. Медики сняли показания и вынесли черный мешок. Накрыли ее. Потом полиция увела парня»,