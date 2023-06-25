Возрастное ограничение 18+
В столице Урала под окнами многоэтажки на улице Бахчиванджи нашли тело девушки
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Накануне в столице Урала у многоэтажного дома №15 по улице Бахчиванджи местные жители обнаружили тело девушки. По словам очевидцев, рядом с ней находился парень, которого позже в наручниках посадили в полицейскую машину.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», опубликовавшего видео очевидцев, инцидент произошел в районе 16.00.
Некоторые из свидетелей произошедшего предположили, что молодой человек, которого увели правоохранители, мог быть причастен к трагедии. Однако, как рассказала жительница дома порталу «Е1», после того, как девушка выпала из окна, парень выбежал к ней. С ее слов, молодой человек пытался поднять девушку на руки, но его оттащили. Также ей показалось, что он выглядел потрясенным.
В СК и пресс-группе УМВД по Екатеринбургу произошедшее еще не комментировали.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», опубликовавшего видео очевидцев, инцидент произошел в районе 16.00.
Некоторые из свидетелей произошедшего предположили, что молодой человек, которого увели правоохранители, мог быть причастен к трагедии. Однако, как рассказала жительница дома порталу «Е1», после того, как девушка выпала из окна, парень выбежал к ней. С ее слов, молодой человек пытался поднять девушку на руки, но его оттащили. Также ей показалось, что он выглядел потрясенным.
«Девушка еще несколько минут дышала, хватала воздух. Скорая приехала и подключила к груди какую-то аппаратуру. Медики сняли показания и вынесли черный мешок. Накрыли ее. Потом полиция увела парня»,
– сообщила екатеринбурженка.
В СК и пресс-группе УМВД по Екатеринбургу произошедшее еще не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стихийный мемориал образовался возле последнего дома погибшего в Екатеринбурге мальчика
29 июня 2023
29 июня 2023