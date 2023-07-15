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В Первоуральске при столкновении с микроавтобусом пострадал водитель «Нивы»
Скрин: «Интерра Онлайн»
В Первоуральске на улице Ватутина, напротив дома № 10 лоб в лоб столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и отечественная «Нива». От удара внедорожник подскочил на дороге.
Авария попала на камеру, запись с которой транслируется на портале «Интерра Онлайн». Глядя на кадры, можно предположить, что столкновение произошло из-за того, что микроавтобус не захотел пропускать внедорожник при повороте налево. В результате «Нива» на большой скорости влетела в Fiat Ducato.
В ГИБДД сообщили, что в аварии пострадал водитель «Нивы».
Напомним, что вчера на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель Mercedes насмерть сбил водителя «Нивы», который стоял возле своей машины сбоку от дороги.
Авария попала на камеру, запись с которой транслируется на портале «Интерра Онлайн». Глядя на кадры, можно предположить, что столкновение произошло из-за того, что микроавтобус не захотел пропускать внедорожник при повороте налево. В результате «Нива» на большой скорости влетела в Fiat Ducato.
Фото: Александр Загоскин/ vk.com
В ГИБДД сообщили, что в аварии пострадал водитель «Нивы».
Напомним, что вчера на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель Mercedes насмерть сбил водителя «Нивы», который стоял возле своей машины сбоку от дороги.
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