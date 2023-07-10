На трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда Mercedes насмерть сбил пенсионера

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 14 июня, около 13.30 на 35-м километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда 66-летний водитель Mercedes Benz сбил 71-летнего мужчину, стоявшего сбоку от дороги возле водительской двери «Нивы».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловской Госавтоинспекции, водитель Mercedes сбил пожилого мужчина из-за того, что допустил съезд с проезжей части. От удара 71-летний владелец «Нивы» скончался на месте ДТП.Отмечается, что при обследовании места аварии нарушений в состоянии дорожного полота госавтоинспектора не выявили. Освидетельствование также показало, что водитель иномарки в момент аварии пьян не был. По факту происшествия продолжается проверка.