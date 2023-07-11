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Юного велосипедиста сбили на одной из улиц Екатеринбурга

20.10 Четверг, 13 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня вечером в районе Широкой речки в Екатеринбурге автомобиль отечественного производства сбил ребёнка на велосипеде. ДТП с участием несовершеннолетнего приключилось примерно в 17:00.

Ситуация получилась неоднозначная. Легковой автомобиль двигался по улице Евгения Савкова. Ребёнок выехал на проезжую часть, даже не приостановившись, чтобы проверить, не едут в эту минуту машины. С другой стороны, водитель «Lada XRAY» мог заметить приближение велосипедиста, поскольку преград обзору на этом участке нет.

Виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. Вполне вероятно, что нарушителем сочтут водителя, ведь по замечанию многих подписчиков городского портала E1, где размещено видео инцидента, ехал он с явным превышением скорости. Возможно, именно из-за этого через мгновение после наезда на велосипед «Lada XRAY», сменив траекторию, ощутим стукнулась в припаркованную у обочины иномарку.

Напомним, сегодня днём в Екатеринбурге было зафиксировано ещё одно ДТП с участием несовершеннолетнего. На улице Бисертской 10-летняя девочка попала под колёса машины, перебегая дорогу в неположенном месте.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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