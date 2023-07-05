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В Екатеринбурге девочка попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 10-летняя девочка перебегала дорогу и попала под колеса иномарки. ДТП произошло сегодня около 11.20 на улице Бисертской.
По предварительным данным, водитель Hyundai ix35 ехала по улице Бисертской со стороны Колхозников в сторону Строгальщиков и сбила девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Рядом при этом находился пешеходный переход.
В результате ДТП 10-летняя девочка получила травму ноги. Ребенка доставили в больницу.
Мама девочки пояснила полицейским, что дочь отпросилась в магазин. Когда она возвращалась домой, то решила сократить путь и побежала через дорогу. Дома девочке о ПДД рассказывали, ранее она всегда доходила до ближайшего пешеходного перехода и переходила дорогу по правилам.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Hyundai ix35 находилась 61-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. К административной ответственности ранее не привлекалась.
По предварительным данным, водитель Hyundai ix35 ехала по улице Бисертской со стороны Колхозников в сторону Строгальщиков и сбила девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Рядом при этом находился пешеходный переход.
В результате ДТП 10-летняя девочка получила травму ноги. Ребенка доставили в больницу.
Мама девочки пояснила полицейским, что дочь отпросилась в магазин. Когда она возвращалась домой, то решила сократить путь и побежала через дорогу. Дома девочке о ПДД рассказывали, ранее она всегда доходила до ближайшего пешеходного перехода и переходила дорогу по правилам.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Hyundai ix35 находилась 61-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. К административной ответственности ранее не привлекалась.
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