В Екатеринбурге девочка попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 10-летняя девочка перебегала дорогу и попала под колеса иномарки. ДТП произошло сегодня около 11.20 на улице Бисертской.По предварительным данным, водитель Hyundai ix35 ехала по улице Бисертской со стороны Колхозников в сторону Строгальщиков и сбила девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Рядом при этом находился пешеходный переход.В результате ДТП 10-летняя девочка получила травму ноги. Ребенка доставили в больницу.Мама девочки пояснила полицейским, что дочь отпросилась в магазин. Когда она возвращалась домой, то решила сократить путь и побежала через дорогу. Дома девочке о ПДД рассказывали, ранее она всегда доходила до ближайшего пешеходного перехода и переходила дорогу по правилам.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Hyundai ix35 находилась 61-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. К административной ответственности ранее не привлекалась.