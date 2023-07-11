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Маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа дома в Академическом районе. Это уже третий случай выпадения детей из окон в городе за июль.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа на улице Краснолесья, 141 сегодня около 9:00. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводят проверку.
Похожие случаи произошли 1 и 10 июля. В первом случае ребенок выпал из окна четвертого этажа дома на улице Ляпустина и получил черепно-мозговую травму, вывих и перелом таза. Во втором – маленький ребенок выпал из окна пятого этажа общежития на улице Титова и был доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа на улице Краснолесья, 141 сегодня около 9:00. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводят проверку.
Похожие случаи произошли 1 и 10 июля. В первом случае ребенок выпал из окна четвертого этажа дома на улице Ляпустина и получил черепно-мозговую травму, вывих и перелом таза. Во втором – маленький ребенок выпал из окна пятого этажа общежития на улице Титова и был доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию.
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