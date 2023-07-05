Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге





– отметили в СКР. «По предварительным данным, сведений о том, что ребенок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц, не имеется»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа общежития на улице Титова. Инцидент произошел вечером 10 июня.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в комнате общежития проживает семья из четырех человек: мужчина 1987 года рождения, его сожительница и двое детей 2020 и 2022 рождения. Вчера вся семья была в комнате, взрослые спали после употребления алкоголя, а младший ребенок играл на диване.В какой-то момент мальчик подобрался к открытой настежь створке окна и выпал на улицу. При падении он получил тяжелые травмы. Сейчас ребенку оказывается в больнице необходимая помощь.По факту падения малыша из окна общежития проводится процессуальная проверка.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что мать и отчима пострадавшего ребенка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.