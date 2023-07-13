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Режим ЧС ввели еще на одной территории в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На территории Кедровской поселковой администрации ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
В администрации городского округа Верхняя Пышма сообщили, что все службы приведены в повышенную готовность. В случае угрозы поселку Ольховке объявят эвакуацию жителей.
По данным Березовского лесничества, сейчас огонь находится всего в четырех километрах от поселка Ольховка. На границе пожара работают сотрудники Березовского лесничества, Авиалесохраны, добровольная пожарная дружина поселка. Также на место прибыли десантники МЧС.
Для предотвращения распространения пожара ведется проливка минеральных полос. Также решается вопрос о привлечении тяжелой техники для защитных мероприятий.
Ранее мы писали, что поселок Ольховка может оказаться под угрозой пожара. Жители готовятся спасать свое жилье от огня.
В администрации городского округа Верхняя Пышма сообщили, что все службы приведены в повышенную готовность. В случае угрозы поселку Ольховке объявят эвакуацию жителей.
По данным Березовского лесничества, сейчас огонь находится всего в четырех километрах от поселка Ольховка. На границе пожара работают сотрудники Березовского лесничества, Авиалесохраны, добровольная пожарная дружина поселка. Также на место прибыли десантники МЧС.
Для предотвращения распространения пожара ведется проливка минеральных полос. Также решается вопрос о привлечении тяжелой техники для защитных мероприятий.
Ранее мы писали, что поселок Ольховка может оказаться под угрозой пожара. Жители готовятся спасать свое жилье от огня.
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