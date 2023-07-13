Открытое горение ликвидировано в селе Шайдуриха

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Шайдуриха Невьянского района спустя почти сутки ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России.Сейчас проводятся работы по проливке и разбору сгоревший конструкций. С воздуха пожар тушат самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС и вертолеты МИ-8 МЧС и Минобороны. Для разведки обстановки используют беспилотники.В МЧС добавили, что всего в тушении пожара задействовано 250 человек и 68 единиц техники.Отметим, что пожар на село Шайдуриха мог прийти с южного берега Аятского водохранилища, где горело еще с 28 июня. Местные жители жалуются, что горело вокруг уже довольно давно, но никто ничего не тушил. Свердловский власти заявляют, что ликвидация пожаров в этом районе велась с 10 июня, а сильный ветер и аномальная жара способствовали распространению огня.