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Открытое горение ликвидировано в селе Шайдуриха
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В селе Шайдуриха Невьянского района спустя почти сутки ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России.
Сейчас проводятся работы по проливке и разбору сгоревший конструкций. С воздуха пожар тушат самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС и вертолеты МИ-8 МЧС и Минобороны. Для разведки обстановки используют беспилотники.
В МЧС добавили, что всего в тушении пожара задействовано 250 человек и 68 единиц техники.
Отметим, что пожар на село Шайдуриха мог прийти с южного берега Аятского водохранилища, где горело еще с 28 июня. Местные жители жалуются, что горело вокруг уже довольно давно, но никто ничего не тушил. Свердловский власти заявляют, что ликвидация пожаров в этом районе велась с 10 июня, а сильный ветер и аномальная жара способствовали распространению огня.
Сейчас проводятся работы по проливке и разбору сгоревший конструкций. С воздуха пожар тушат самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС и вертолеты МИ-8 МЧС и Минобороны. Для разведки обстановки используют беспилотники.
В МЧС добавили, что всего в тушении пожара задействовано 250 человек и 68 единиц техники.
Отметим, что пожар на село Шайдуриха мог прийти с южного берега Аятского водохранилища, где горело еще с 28 июня. Местные жители жалуются, что горело вокруг уже довольно давно, но никто ничего не тушил. Свердловский власти заявляют, что ликвидация пожаров в этом районе велась с 10 июня, а сильный ветер и аномальная жара способствовали распространению огня.
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