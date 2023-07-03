Из-за пожара эвакуировано село Шайдуриха Невьянского района

«Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода. МЧС России наращивает силы и средства. Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. На данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники», — сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций по Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С установлением рекордной жары в Свердловскую область вернулись масштабные природные пожары. Один из таких бушует сейчас в Невьянском районе.Есть опасность, что природный пожар в Невьянском районе скоро превратится в пожар поселковый, а то и городской. Огонь стремительно приближается к населённым пунктам. Сообщается, что уже горит окраина села Шайдуриха — с леса огненная стихия перекинулась на рыбацкие домики. Принято решение эвакуировать жителей села.