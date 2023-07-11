Возрастное ограничение 18+
Состояние выпавшего из окна в Екатеринбурге малыша стабилизировали
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В больнице Екатеринбурга стабилизировали состояние годовалого мальчика, который выпал из окна пятого этажа общежития на Вторчермете.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, состояние малыша при этом все еще остается тяжелым. Проводится комплекс мероприятий по лечению и уходу за ребенком.
Напомним, что вечером 10 июля, пока мама и отчим спали после употребления алкоголя, мальчик подобрался к открытой створке окна и выпал на улицу. При падении малыш получил тяжелые травмы.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, состояние малыша при этом все еще остается тяжелым. Проводится комплекс мероприятий по лечению и уходу за ребенком.
Напомним, что вечером 10 июля, пока мама и отчим спали после употребления алкоголя, мальчик подобрался к открытой створке окна и выпал на улицу. При падении малыш получил тяжелые травмы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».