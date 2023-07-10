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С начала купального сезона в Свердловской области утонули 34 человека
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала купального сезона утонули 34 человека, семь из которых – дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
МЧС советует для безопасного отдыха у водоема купаться только на освидетельствованных пляжах и в трезвом состоянии, нырять только в проверенных местах, плавать в зоне, ограниченной буйками, и на безопасном расстоянии от катеров и других судов, а также следить за детьми у воды.
Напомним, что МЧС признало безопасными для купания только пять пляжей в Свердловской области. При этом Роспотребнадзор заявил, что все водоемы в регионе непригодны для купания из-за несоответствия проб требованиям СанПиН.
МЧС советует для безопасного отдыха у водоема купаться только на освидетельствованных пляжах и в трезвом состоянии, нырять только в проверенных местах, плавать в зоне, ограниченной буйками, и на безопасном расстоянии от катеров и других судов, а также следить за детьми у воды.
Напомним, что МЧС признало безопасными для купания только пять пляжей в Свердловской области. При этом Роспотребнадзор заявил, что все водоемы в регионе непригодны для купания из-за несоответствия проб требованиям СанПиН.
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