Возрастное ограничение 18+
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась в два раза
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В два раза увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области за последние сутки – с 604 гектаров до 1 255 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 27 природных пожаров на площади 1 255 гектаров.
В департаменте информполитики области сообщили, что в борьбе с огнем участвуют 498 человек, задействовано более 140 единиц техники. Для доставки сотрудников парашютно-десантной пожарной службы на тушение пожаров используются два вертолета МИ-8 и самолет АН-2 Авиалесоохраны.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 27 природных пожаров на площади 1 255 гектаров.
В департаменте информполитики области сообщили, что в борьбе с огнем участвуют 498 человек, задействовано более 140 единиц техники. Для доставки сотрудников парашютно-десантной пожарной службы на тушение пожаров используются два вертолета МИ-8 и самолет АН-2 Авиалесоохраны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 2 215 гектаров леса
06 июля 2023
06 июля 2023