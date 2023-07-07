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В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась до 604 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь природных пожаров сократилась до 604 гектаров. Ликвидировано 17 возгораний.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 28 лесных пожаров на площади 604 гектаров.
В департаменте информполитики области рассказали, что сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы потушили за сутки потушили 17 природных пожаров на площади 6,2 тысячи гектаров, в том числе два крупных очага в Сосьвинском районе (5,6 тысячи гектаров). 16 возгораний полностью локализованы.
Сейчас продолжается тушение пожаров в Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском Красноуральском, Серовском и Талицком и других районах Свердловской области.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 28 лесных пожаров на площади 604 гектаров.
В департаменте информполитики области рассказали, что сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы потушили за сутки потушили 17 природных пожаров на площади 6,2 тысячи гектаров, в том числе два крупных очага в Сосьвинском районе (5,6 тысячи гектаров). 16 возгораний полностью локализованы.
Сейчас продолжается тушение пожаров в Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском Красноуральском, Серовском и Талицком и других районах Свердловской области.
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06 июля 2023
06 июля 2023