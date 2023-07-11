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Выпавший из окна в Екатеринбурге малыш находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Годовалый ребенок, который выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в свердловском Минздраве.
Врачи оказывают пострадавшему малышу необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что вечером 10 июля, пока мама и опекун спали после употребления алкоголя, годовалый мальчик играл на диване. В какой-то момент ребенок подобрался к открытой створке окна и выпал на улицу. Малыш получил при падении тяжелые травмы.
Врачи оказывают пострадавшему малышу необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что вечером 10 июля, пока мама и опекун спали после употребления алкоголя, годовалый мальчик играл на диване. В какой-то момент ребенок подобрался к открытой створке окна и выпал на улицу. Малыш получил при падении тяжелые травмы.
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