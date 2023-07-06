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Площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась на 1 500 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки уменьшилась почти на 1 500 гектаров. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 10 июля, в регионе действуют 30 природных пожаров на площади 3 040 гектаров. Еще вчера сообщалось о 32 возгораниях на площади 4 530 гектаров.
Всего в России зафиксирован 231 лесной пожар на площади 230 902 гектара.
По данным на 00.00 10 июля, в регионе действуют 30 природных пожаров на площади 3 040 гектаров. Еще вчера сообщалось о 32 возгораниях на площади 4 530 гектаров.
Всего в России зафиксирован 231 лесной пожар на площади 230 902 гектара.
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