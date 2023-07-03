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В Свердловской области зафиксировали 32 природных пожара

12.44 Воскресенье, 9 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. За минувшие сутки количество пожаров в регионе выросло с 21 до 32.

Вчера ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о пожарах на площади, пройденной огнем, 4 242 гектара. За сутки площадь возгорания увеличилась на 228 гектаров, до 4 530 гектаров.

Также за минувшие сутки был зарегистрирован один природный пожар на землях населенных пунктов. Его площадь составила менее одного гектара.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:44 В Свердловской области зафиксировали 32 природных пожара
11:47 Уснувший за рулем водитель сбил трех 16-летних велосипедистов на свердловской трассе
10:45 В Свердловской области пропавшую после ссоры с мужем молодую маму нашли мертвой
09:55 Четыре человека пострадали в ДТП на свердловской трассе из-за сна за рулем
17:26 Роспотребнадзор проверил алкоголь, которым могли отравиться подростки в Первоуральске
16:13 Только пять пляжей Свердловской области безопасны для купания
15:36 Екатеринбургский зооспасатель спас застрявшую на козырьке балкона кошку
14:51 В Свердловской области вновь продлили предупреждение об атмосферном загрязнении
14:20 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов в Екатеринбурге
13:32 В Свердловской области директора коммерческой организации обвиняют в хищении государственных денег
12:42 В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 4,2 тысячи гектаров
11:41 На месяц закроют трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
10:40 Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в свердловском детдоме
09:41 Водитель Kia насмерть сбил пенсионерку на дворовой территории в Екатеринбурге
21:25 Экзотическая черепаха поселилась в пруду Нижнего Тагила
20:57 Книга про известного Неизвестного появилась в музее его имени в Екатеринбурге
19:59 Семейная чета воришек зачастила в асбестовский магазин игрушек
19:29 Закрытый экс-кинотеатр в Каменске-Уральском начали перестраивать
18:48 Юная пассажирка «легковушки» получила серьёзные травмы в ДТП в Верхнем Тагиле
18:26 На кладбище в Ревде заметили помеченные надгробья
17:51 На выходных в Свердловской области ожидаются жара и грозы
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16:50 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открыли два бульвара
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