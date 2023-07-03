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В Свердловской области зафиксировали 32 природных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. За минувшие сутки количество пожаров в регионе выросло с 21 до 32.
Вчера ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о пожарах на площади, пройденной огнем, 4 242 гектара. За сутки площадь возгорания увеличилась на 228 гектаров, до 4 530 гектаров.
Также за минувшие сутки был зарегистрирован один природный пожар на землях населенных пунктов. Его площадь составила менее одного гектара.
Вчера ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о пожарах на площади, пройденной огнем, 4 242 гектара. За сутки площадь возгорания увеличилась на 228 гектаров, до 4 530 гектаров.
Также за минувшие сутки был зарегистрирован один природный пожар на землях населенных пунктов. Его площадь составила менее одного гектара.
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