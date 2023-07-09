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Уснувший за рулем водитель сбил трех 16-летних велосипедистов на свердловской трассе
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 8 июля, около 14.00 на 20-м километре трассы Ревда – Дегтярск – Курганово, Lada Priora въехала в остановившихся на обочине дороги трех 16-летних велосипедистов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе регионального ГИБДД, водитель Lada, как и в случае с ДТП на трассе Екатеринбург – Серов, уснул за рулем и съехал с дороги, вследствие чего сбил трех несовершеннолетних велосипедистов, которые остановились на обочине, чтобы попить воды.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что прокуратура Ревды взяла расследование аварии на контроль.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе регионального ГИБДД, водитель Lada, как и в случае с ДТП на трассе Екатеринбург – Серов, уснул за рулем и съехал с дороги, вследствие чего сбил трех несовершеннолетних велосипедистов, которые остановились на обочине, чтобы попить воды.
«В результате наезда подростки, все 2007 года рождения, получили травмы, с которыми госпитализированы в детскую больницу Екатеринбурга. У двоих мальчиков врачи диагностировали различные переломы, у третьего ребенка сотрясение головного мозга»,
– рассказали в Госавтоинспекции.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что прокуратура Ревды взяла расследование аварии на контроль.
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