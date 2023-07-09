Уснувший за рулем водитель сбил трех 16-летних велосипедистов на свердловской трассе

– рассказали в Госавтоинспекции.

«В результате наезда подростки, все 2007 года рождения, получили травмы, с которыми госпитализированы в детскую больницу Екатеринбурга. У двоих мальчиков врачи диагностировали различные переломы, у третьего ребенка сотрясение головного мозга»,