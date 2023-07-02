Четыре человека пострадали в ДТП на свердловской трассе из-за сна за рулем





– подчеркнули в ГИБДД. «Госавтоинспекция обращает внимание на то, что вероятность ДТП, как и тяжесть его последствий, возрастает при управлении транспортным средством в утомленном состоянии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 8 июля, около 14.45 на 135-м километре трассы Екатеринбург – Серов произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека, из них двое детей шести и десяти лет.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе свердловской Госавтоинспекции, 35-летний водитель Mazda Capella вез двух своих дочек на детские соревнования из Березовского в Нижний Тагил. Однако во время движения по трассе уснул, в чем позже признался госавтоинспекторам, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Qashqai.Дети перевозились без нарушений, однако травм избежать им не удалось. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга и увезли их в нижнетагильскую Детскую городскую больницу.Женщине и мужчине, ехавшим в Nissan, повезло больше. Они отделались ушибами и после осмотра медиками были отпущены домой.