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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась на 1 585 гектаров

13.17 Пятница, 7 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась на 1 585 гектаров – с 2 215 до 3 800 гектаров.

По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 17 природных пожаров на площади 3 800 гектаров.

В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском, Камышловском, Невьянском, Новолялинском, Пышминском, Сухоложском, Сысертском и Шалинском районах на площади 2,4 тысячи гектаров.

Всего в России зафиксировано 298 лесных пожаров на площади 186 928 гектаров.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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12:35 Строители начали готовить площадку для возведения кампуса на базе УрФУ в Екатеринбурге
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11:46 В Екатеринбурге еще двух человек госпитализировали с менингококковой инфекцией
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20:32 Водная гонка на «Драконах» станет подарком к юбилеям двух уральских городов
20:08 Свердловские следователи устроят проверку по факту смерти двух человек от менингита
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17:52 Туристско-информационный центр «Европа-Азия» открылся в Екатеринбурге
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16:53 В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил трехлетнего мальчика
16:30 В Свердловской области спрос на посуточную аренду коттеджей за месяц вырос на 44%
16:15 Свердловчане чаще всего заказывают доставку негазированной воды
15:57 В Екатеринбурге Мише Бахтину бесплатно предоставят лекарство от СМА
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