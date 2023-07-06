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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась на 1 585 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась на 1 585 гектаров – с 2 215 до 3 800 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 17 природных пожаров на площади 3 800 гектаров.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском, Камышловском, Невьянском, Новолялинском, Пышминском, Сухоложском, Сысертском и Шалинском районах на площади 2,4 тысячи гектаров.
Всего в России зафиксировано 298 лесных пожаров на площади 186 928 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует 17 природных пожаров на площади 3 800 гектаров.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском, Камышловском, Невьянском, Новолялинском, Пышминском, Сухоложском, Сысертском и Шалинском районах на площади 2,4 тысячи гектаров.
Всего в России зафиксировано 298 лесных пожаров на площади 186 928 гектаров.
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