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В Первоуральске утонул 16-летний подросток

12.19 Пятница, 7 июля 2023
Фото: Вечерние ведомости
На пруду в Первоуральске утонул 16-летний подросток. Его тело нашли на глубине порядка 2,5-3 метров, примерно в 40 метрах от берега.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по данному факту следственным отделом по Первоуральску проводится процессуальная проверка. После осмотра места происшествия тело погибшего направят на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых добавил, что в поисковых мероприятиях были задействованы четыре водолаза. По предварительным данным, ЧП не носит признаков криминала.

«16-летний подросток по имени Степан уже опознан, на учёте в ПДН он и его многодетная семья не состояли. Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает трех дочерей, до момента трагедии конфликтов в семье не было. Учитывая, что в предстоящие дни жаркая погода будет только усиливаться, многие взрослые и дети отправятся на водоёмы. Прошу проявлять бдительность на отдыхе, не злоупотреблять алкоголем и более пристально следить за собственными детьми»,

– добавил полковник Горелых.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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17:52 Туристско-информационный центр «Европа-Азия» открылся в Екатеринбурге
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