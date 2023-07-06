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В Екатеринбурге еще двух человек госпитализировали с менингококковой инфекцией
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
После вспышки менингококковой инфекцией на распределительном центре в Екатеринбурге госпитализировали еще двух человек. Об этом сообщили в свердловском минздраве.
Двое заболевших проходят лечение в больнице Екатеринбурга. Являются ли они сотрудниками Ozon, неизвестно.
Остальные шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ. По данным минздрава, состояние всех пациентов удовлетворительное.
Ранее мы писали, что два человека умерли после вспышки менингококковой инфекции на складе OZON.
Двое заболевших проходят лечение в больнице Екатеринбурга. Являются ли они сотрудниками Ozon, неизвестно.
Остальные шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ. По данным минздрава, состояние всех пациентов удовлетворительное.
Ранее мы писали, что два человека умерли после вспышки менингококковой инфекции на складе OZON.
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Два человека умерли после вспышки менингококковой инфекции на складе OZON в Екатеринбурге
06 июля 2023
06 июля 2023