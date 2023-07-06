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Два человека умерли после вспышки менингококковой инфекции на складе OZON в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после вспышки менингококковой инфекции на распределительном центре OZON скончались два человека.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, сейчас проводятся необходимые исследования для определения причины смерти.
Напомним, что среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зарегистрировали семь случаев заражения менингококковой инфекцией. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в связи со вспышкой инфекции на складе Ozon на территории логопарка «Кольцовский» организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, сейчас проводятся необходимые исследования для определения причины смерти.
Напомним, что среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зарегистрировали семь случаев заражения менингококковой инфекцией. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в связи со вспышкой инфекции на складе Ozon на территории логопарка «Кольцовский» организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия.
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