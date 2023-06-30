На складе Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита





– пояснили в ведомстве. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семь сотрудников склада.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что в связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции на складе Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.Специалисты в ходе эпидемиологического расследования определили границы очагов заболевания по местам проживания и работы инфицированных граждан. Также установлены контактные лица. Усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.Кроме того, сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. Прививки поставили уже более 60 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.В Роспотребнадзоре отметили, что менингококковой инфекцией нельзя заразиться через посылки.