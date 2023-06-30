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На складе Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семь сотрудников склада.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что в связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции на складе Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Специалисты в ходе эпидемиологического расследования определили границы очагов заболевания по местам проживания и работы инфицированных граждан. Также установлены контактные лица. Усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.
Кроме того, сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. Прививки поставили уже более 60 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
В Роспотребнадзоре отметили, что менингококковой инфекцией нельзя заразиться через посылки.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что в связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции на складе Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Специалисты в ходе эпидемиологического расследования определили границы очагов заболевания по местам проживания и работы инфицированных граждан. Также установлены контактные лица. Усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.
Кроме того, сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. Прививки поставили уже более 60 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
В Роспотребнадзоре отметили, что менингококковой инфекцией нельзя заразиться через посылки.
«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время»,
– пояснили в ведомстве.
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