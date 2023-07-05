В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил трехлетнего мальчика



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Chevrolet Lacetti сбил трехлетнего мальчика около дома №31 на улице Сыромолотова. ДТП произошло сегодня в 12:00.По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti ехал по улице Сыромолотова около дома № 31 и при повороте налево во двор сбил ребенка. В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что автомобилем управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, результаты показали, что он трезв.