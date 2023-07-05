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В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил трехлетнего мальчика
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Chevrolet Lacetti сбил трехлетнего мальчика около дома №31 на улице Сыромолотова. ДТП произошло сегодня в 12:00.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti ехал по улице Сыромолотова около дома № 31 и при повороте налево во двор сбил ребенка. В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что автомобилем управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, результаты показали, что он трезв.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti ехал по улице Сыромолотова около дома № 31 и при повороте налево во двор сбил ребенка. В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что автомобилем управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, результаты показали, что он трезв.
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