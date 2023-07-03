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В Ревде из заброшенной овощной ямы спасли собаку
Фото: ВК-группа «Ревда-Инфо» / vk.com/revdainfo
Около недели просидел в овощной яме песик, похожий на таксу. Бывшие хозяева ямы не позаботились о том, чтобы засыпать её, и она превратилась в ловушку для собаки.
Собаку случайно заметили в яме местные жители. Самостоятельно достать животное не представлялось возможным, и они позвонили по номеру 112 (это единый номер вызова экстренных оперативных служб). В итоге из ловушки собаку приехал вытаскивать «ЗооСпас». Чтобы вызволить её из подземного заточения понадобилось скалолазное оборудование и аккуратность, чтобы не напугать и без того находящееся животное.
После осмотра спасатели пришли к выводу, что собака не бродячая. Возможно, она была на самовыгуле, когда упала в яму. Временно её отвезли в приют Первоуральска. Есть большая надежда, что отыщется её прежняя семья.
Ранее, в первый день июля, екатеринбургскому «ЗооСпасу» пришлось вызволять из рукотворной «ловушки» щенка мопса — он провалился в узкую, но глубокую яму возле торгового центра «Академически». А ещё на этой неделе из гудронного «болота» выудили тонувшую там собаку в Тавде. Печально, что из-за людской безалаберности на улицах городов для животных возникают многочисленные смертельные опасности.
Собаку случайно заметили в яме местные жители. Самостоятельно достать животное не представлялось возможным, и они позвонили по номеру 112 (это единый номер вызова экстренных оперативных служб). В итоге из ловушки собаку приехал вытаскивать «ЗооСпас». Чтобы вызволить её из подземного заточения понадобилось скалолазное оборудование и аккуратность, чтобы не напугать и без того находящееся животное.
После осмотра спасатели пришли к выводу, что собака не бродячая. Возможно, она была на самовыгуле, когда упала в яму. Временно её отвезли в приют Первоуральска. Есть большая надежда, что отыщется её прежняя семья.
Ранее, в первый день июля, екатеринбургскому «ЗооСпасу» пришлось вызволять из рукотворной «ловушки» щенка мопса — он провалился в узкую, но глубокую яму возле торгового центра «Академически». А ещё на этой неделе из гудронного «болота» выудили тонувшую там собаку в Тавде. Печально, что из-за людской безалаберности на улицах городов для животных возникают многочисленные смертельные опасности.
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