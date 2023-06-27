В Нижнем Тагиле автомобиль сбил подростка на самокате

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2110 сбил 13-летнего подростка на самокате. ДТП произошло вчера около 21.00.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, подросток на самокате ехал по краю дороги. Водитель автомобиля, увидев ребенка на дороге, резко вывернул руль влево. Однако подросток, заметив машину, съехал в ту же сторону, куда свернул водитель.В результате ДТП подростка доставили в Нижнетагильскую детскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.Водитель ВАЗ-2110 рассказал, что он двигался по правой полосе и увидел подростка на самокате, который ехал ему навстречу. Мужчина подал звуковой сигнал и начал объезжать ребенка, смещаясь в левую полосу, но мальчик неожиданно повернул в сторону машины, из-за чего наезда избежать не удалось.