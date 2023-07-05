Ребенок оказался в реанимации после ДТП в Ирбите

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

В Ирбите вчера около 17:30 на 93-м километре автодороги «Горбуновское – Байкалово – Ирбит» водитель автомобиля Hyundai сбил девятилетнего мальчика.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте в 2-3 метрах от пешеходного перехода. Мальчика сбил 69-летний водитель иномарки.В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в реанимационном отделении Ирбитской городской больницы.