Возрастное ограничение 18+
Ребенок оказался в реанимации после ДТП в Ирбите
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Ирбите вчера около 17:30 на 93-м километре автодороги «Горбуновское – Байкалово – Ирбит» водитель автомобиля Hyundai сбил девятилетнего мальчика.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте в 2-3 метрах от пешеходного перехода. Мальчика сбил 69-летний водитель иномарки.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в реанимационном отделении Ирбитской городской больницы.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте в 2-3 метрах от пешеходного перехода. Мальчика сбил 69-летний водитель иномарки.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в реанимационном отделении Ирбитской городской больницы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».