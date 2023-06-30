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Площадь лесных пожаров увеличилась в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь природных пожаров. Сейчас горит уже 1 916 гектаров леса.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области зафиксировано 17 лесных пожаров на площади 1 916 гектаров. Еще вчера площадь возгораний составляла 1 602 гектара.
Кроме того, в регионе действует один пожар площадью 13 гектаров на землях иных категорий.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области зафиксировано 17 лесных пожаров на площади 1 916 гектаров. Еще вчера площадь возгораний составляла 1 602 гектара.
Кроме того, в регионе действует один пожар площадью 13 гектаров на землях иных категорий.
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