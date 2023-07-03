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Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Серов
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Невьянская прокуратура организовала проверку по факту смертельной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, в результате которой погибли пять человек.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, водитель Mitsubishi Outlander выехал на дорогу, предназначенную для одностороннего движения во встречном направлении, где столкнулся с Hyundai Solaris. После удара автомобили загорелись. Hyundai сгорел полностью.
Теперь ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, водитель Mitsubishi Outlander выехал на дорогу, предназначенную для одностороннего движения во встречном направлении, где столкнулся с Hyundai Solaris. После удара автомобили загорелись. Hyundai сгорел полностью.
«На место происшествия выезжал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в прокуратуре.
Теперь ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог.
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