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Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Серов

10.21 Понедельник, 3 июля 2023
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Невьянская прокуратура организовала проверку по факту смертельной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, в результате которой погибли пять человек.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, водитель Mitsubishi Outlander выехал на дорогу, предназначенную для одностороннего движения во встречном направлении, где столкнулся с Hyundai Solaris. После удара автомобили загорелись. Hyundai сгорел полностью.

«На место происшествия выезжал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в прокуратуре.


Теперь ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:27 В столице Урала под окнами многоэтажки на улице Бахчиванджи нашли тело девушки
12:48 В Верхней Салде из-за празднования 90-летия ВСМПО перекроют улицы
12:15 В Екатеринбурге на 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину
11:09 Цены на коммуналки в уральской столице обновили исторический максимум
10:16 В Екатеринбурге ушел из жизни преподаватель ИЕНиМ УрФУ Сергей Сизый
09:30 Четыре человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
19:20 Пострадавшая в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень пятимесячная малышка скончалась
17:36 В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу 45-летнюю женщину
16:40 Из-за усталости водителя четыре человека пострадали в ДТП в Серове
15:33 Свердловские спасатели предупредили о грозе и сильном ветре 2 июля
15:08 В столице Урала могут построить рыбную ферму
14:04 Расследование аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень передали СК
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12:38 Погорельцам из Сосьвы начали вручать ключи от новых домов
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