Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области





– рассказали в ГИБДД. «При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 2 июля, около 22.50 на 44-м километре трассы Екатеринбург – Серов произошла жуткая авария с участием Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris, в результате которой погибли пять человек.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе свердловской Госавтоинспекции, оба водителя и два пассажира Hyundai Solaris скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Еще один пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.Обстоятельства ДТП устанавливаются.