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Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 2 июля, около 22.50 на 44-м километре трассы Екатеринбург – Серов произошла жуткая авария с участием Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris, в результате которой погибли пять человек.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе свердловской Госавтоинспекции, оба водителя и два пассажира Hyundai Solaris скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Еще один пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе свердловской Госавтоинспекции, оба водителя и два пассажира Hyundai Solaris скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Еще один пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.
«При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины»,
– рассказали в ГИБДД.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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