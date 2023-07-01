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Жительница Нижнего Тагила умерла после падения на лестнице
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местная жительница, упав на лестнице возле пиццерии, разбила себе голову и умерла. Как стало известно позже, у женщины мог произойти приступ эпилепсии.
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 26 июня. Администрация пиццерии сразу вызвала скорую, но спасти тагильчанку не удалось, пишет «Инцидент Екатеринбург». Судя по опубликованным кадрам, женщина проходила мимо заведения, но в какой-то момент она подошла к лестнице, предположительно, чтобы присесть, после чего упала.
В Следственном комитете также подтвердили факт случившегося и сообщили, что тело женщины было направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, что 1 июля в Екатеринбурге водитель из-за приступа эпилепсии устроил ДТП, в результате которого пострадала девушка с собакой.
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 26 июня. Администрация пиццерии сразу вызвала скорую, но спасти тагильчанку не удалось, пишет «Инцидент Екатеринбург». Судя по опубликованным кадрам, женщина проходила мимо заведения, но в какой-то момент она подошла к лестнице, предположительно, чтобы присесть, после чего упала.
«По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Предположительно, женщина скончалась от заболевания», – заявил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В Следственном комитете также подтвердили факт случившегося и сообщили, что тело женщины было направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, что 1 июля в Екатеринбурге водитель из-за приступа эпилепсии устроил ДТП, в результате которого пострадала девушка с собакой.
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